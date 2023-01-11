Это надежнее за Here we go: красавица-девушка Фелиша прилетела в Лондон

Форвард Атлетико Мадрид Жоау Фелиш близок к переходу на правах аренды в лондонский Челси.

О приближении трансфера говорит тот факт, что в Лондон на частном самолете прилетела возлюбленная игрока Маргарида Корсейро.

Девушка 100% станет популярным лицом для английских таблоидов во время пребывания в Великобритании.

Напомним, ранее Челси договорился с Атлетико об аренде Фелиша на полгода. Лондонский клуб заплатит за переход 23-летнего футболиста 11 миллионов евро и будет полностью покрывать зарплату игрока.

Кроме того, перед трансфером португалец продлит контракт с "матрасниками" до лета 2027 года.

За Атлетико Фелиш выступает с 2019 года. За это время он провел в составе мадридской команды 131 матч во всех турнирах, отличившись 34 голами и 18 результативными передачами.