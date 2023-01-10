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Челси согласовал с Атлетико аренду Фелиша

Португалец уже в ближайшие часы прилетит в Лондон для завершения перехода.
Сегодня, 14:37
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Нападающий Атлетико Мадрид Жоау Фелиш станет игроком Челси. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Мадридский и лондонский клубы достигли соглашения об аренде португальца. "Синие" заплатят за полугодовое пребывание игрока 11 млн евро, к тому же Челси будет полностью покрывать зарплату игрока.

Кроме того, перед переходом Фелиш продлит контракт с Атлетико до лета 2027 года, о чем объявит уже в ближайшее время.

В течение нескольких часов 23-летний форвард прилетит в Лондон для прохождения медосмотра и подписания арендного договора.

В текущем сезоне на счету португальца 4 гола и 3 ассиста в 14 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что форвард Боруссии Менхенгладбах близок к переходу в Челси.

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