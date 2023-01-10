Форвард Боруссии Менхенгладбах близок к переходу в Челси

Челси по-прежнему намерен усилить линию атаки в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Лондонский клуб работает над трансфером форварда Боруссией Менхенгладбах Маркуса Тюрама. Немецкий клуб согласился продать своего игрока всего за 8,5 миллиона фунтов, так как его контракт истекает уже в июне.

Отметим, в сферу интересов Челси также входит вингер ПСВ Чуквунонсо Мадуэке. Сумма потенциального трансфера неизвестна, так как нидерландский клуб все еще не определился с ценником на игрока.

В текущем сезоне на счету Тюрама 10 голов и 3 ассиста в 15 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Боули покинул пост временного спортивного директора Челси.