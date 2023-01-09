Новый совладелец Челси Тодд Боули покинул пост временного спортивного директора Челси, сообщает The Telegraph.

Напомним, что до этого времени трасферами клуба занимался именно Боули, при нем клуб потратил 341 млн долларов на трансферы и занимает на 10 место в АПЛ.

За то время, что Боули занимал этот пост, клуб купил Кукурелью, Стерлинга, Кулибали, Фофана, Чуквуемеку, Обамеянга, Бадиашиля и сделал еще несколько менее громких трансферов. Также Боули занимался контрактами этих игроков.

Теперь всем этим будут заниматься Кристофер Уивелл и Пол Уинстенли, а их помощниками станут Джо Шилдс и Лоуренс Стюарт. Ведь еще летом клуб покинули Петр Чех и Марина Грановская.

Пока с Челси связывают Михаила Мудрика, Жоау Фелиша и Дани Ольмо. Последние двое имеют все шансы пополнить состав "пенсионеров".