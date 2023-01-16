iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фанат ударил ногой Рамсдейла после матча Тоттенхэм - Арсенал

Далеко не самым красивым поступком отметился болельщик "шпор".
Сегодня, 13:19
Аарон Рамсдейл / Getty Images
Аарон Рамсдейл / Getty Images

Арсенал добыл уверенную победу в северолондонском дерби против Тоттенхэма со счетом 2:0.

Одним из героев встречи стал голкипер "канониров" Аарон Рамсдейл, который не позволил игрокам соперника отличиться в его воротах.

Однако после финального свистка произошел один неприятный инцидент при участии англичанина. Сначала с ним повздорил Ришарлисон, после чего его по спине ударил фанат Тоттенхэма.

Нападавший сразу же убежал на трибуну, а игрокам Арсенала пришлось сдерживать своего одноклубника.

"Фанаты "шпор" давали мне немного "любви", а я им ее возвращал", - цитирует Рамсдейла Sky Sports.

"Те немногие, с кем я это делал, нормально все приняли. Но потом кто-то запрыгнул на рекламный баннер и пнул меня по спине. Обидно, потому что это всего лишь футбол".

Стоит отметить, что Английская футбольная ассоциация и Тоттенхэм уже осудили действие фаната и сообщили, что будут сотрудничать с полицией, чтобы установить его личность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Арсенал Лондон Аарон Рамсдейл

Статьи по теме

Арсеналу предложили вингера Брайтона Арсеналу предложили вингера Брайтона
Зинченко в стартовом составе на Северолондонское дерби Зинченко в стартовом составе на Северолондонское дерби
Тоттенхэм - Арсенал: прогноз на матч чемпионата Англии 15.01.2023 Тоттенхэм - Арсенал: прогноз на матч чемпионата Англии 15.01.2023
Australian Open (ATP): расписание и результаты матчей Australian Open (ATP): расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании
Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Теннис14:41
Australian Open (ATP): расписание и результаты матчей
Теннис14:39
Australian Open-2023 (WTA): расписание и результаты матчей
Бокс14:36
Порноактриса vs Тиктокерша: в Лондоне состоялся вечер бокса
Европа14:13
Стала известна потенциальная зарплата Цыганкова в Жироне
Формула 114:13
Сайнс: Верну стабильного Карлоса из 2021 года, но Феррари должна быть идеальной
Европа13:19
Фанат ударил ногой Рамсдейла после матча Тоттенхэм - Арсенал
Европа12:54
Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Наполи
Европа12:33
Бавария возобновила переговоры по трансферу Зоммера
Европа12:13
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 15 января
НБА11:55
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный трехочковый Йокича и "постер" Эмбиида
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK