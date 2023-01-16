Фанат ударил ногой Рамсдейла после матча Тоттенхэм - Арсенал

Арсенал добыл уверенную победу в северолондонском дерби против Тоттенхэма со счетом 2:0.

Одним из героев встречи стал голкипер "канониров" Аарон Рамсдейл, который не позволил игрокам соперника отличиться в его воротах.

Однако после финального свистка произошел один неприятный инцидент при участии англичанина. Сначала с ним повздорил Ришарлисон, после чего его по спине ударил фанат Тоттенхэма.

Нападавший сразу же убежал на трибуну, а игрокам Арсенала пришлось сдерживать своего одноклубника.

from a camera that is clearer and different sides Richarlison & Fans vs Aaron Ramsdale#TOTARS #NorthLondonDerby pic.twitter.com/ieDwboFiu0 — TheBOMBOMs (@TheBOMBOMs) January 16, 2023

"Фанаты "шпор" давали мне немного "любви", а я им ее возвращал", - цитирует Рамсдейла Sky Sports.

"Те немногие, с кем я это делал, нормально все приняли. Но потом кто-то запрыгнул на рекламный баннер и пнул меня по спине. Обидно, потому что это всего лишь футбол".

Стоит отметить, что Английская футбольная ассоциация и Тоттенхэм уже осудили действие фаната и сообщили, что будут сотрудничать с полицией, чтобы установить его личность.