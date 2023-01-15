Арсенал - Тоттенхэм: обзор и результат матча чемпионата Англии 15.01.2023
В рамках одного из центральных матчей 20 тура АПЛ Тоттенхэм принял на своем поле Арсенал.
Матч для "шпор" сразу же не задался. Уже на 13 минуте поединка Уго Льорис занес мяч в свои ворота после грубейшей ошибки.
Еще до перерыва "канониры" смогли упрочить свое преимущество. На 36 минуте отличился Мартин Эдегор.
Во втором тайме ситуация на поле перевернулась с ног на голову. Тоттенхэм бросился отыгрываться и создал не малое количество моментов, но ни один из них не был реализован.
В свою очередь, Арсенал довольно пассивно провел эту 45-минутку. Коллектив Микеля Артета больше защищался нежели атаковал, но такая тактика все же принесла свои плоды. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу "канониров".
Таким образом, подопечные Артеты сейчас занимают 1 место с 47 очками. У идущего вторым Ман Сити 39 пунктов.
Статитстика матча Чемпионата Англии Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал 0:2
Голы: Льорис, 13 (автогол), Эдегор, 36.
Удары: 17 - 14
Удары в створ: 7 - 5
Фолы: 16 - 15
Атаки: 92 - 121
Тоттенхэм: Льорис - Ромеро, Дайер, Ленгле (Дэвис, 89) - Доэрти (Ришарлисон, 71), Сарр (Биссума, 76), Гейбьерг, Сессеньон (Перишич, 76) - Кулушевски (Хиль, 88), Сон - Кейн.
Арсенал: Рамсдейл - Б. Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Томиясу, 85) - Партей, Джака - Сака, Эдегор (Смит-Роу, 90+4), Мартинелли (Тирни, 79) - Нкетиа (Виейра, 90+4).
Предупреждения: Мартинелли, Габриэл - Ромеро, Сессеньон, Сарр, Ленгле