Арсенал - Тоттенхэм: обзор и результат матча чемпионата Англии 15.01.2023

"Канониры" обепечили себе благоприятный результат еще в первом тайме.

В рамках одного из центральных матчей 20 тура АПЛ Тоттенхэм принял на своем поле Арсенал.

Матч для "шпор" сразу же не задался. Уже на 13 минуте поединка Уго Льорис занес мяч в свои ворота после грубейшей ошибки.

Еще до перерыва "канониры" смогли упрочить свое преимущество. На 36 минуте отличился Мартин Эдегор.

Во втором тайме ситуация на поле перевернулась с ног на голову. Тоттенхэм бросился отыгрываться и создал не малое количество моментов, но ни один из них не был реализован.

В свою очередь, Арсенал довольно пассивно провел эту 45-минутку. Коллектив Микеля Артета больше защищался нежели атаковал, но такая тактика все же принесла свои плоды. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу "канониров".

Таким образом, подопечные Артеты сейчас занимают 1 место с 47 очками. У идущего вторым Ман Сити 39 пунктов.

Статитстика матча Чемпионата Англии Тоттенхэм - Арсенал

Тоттенхэм - Арсенал 0:2

Голы: Льорис, 13 (автогол), Эдегор, 36.

Удары: 17 - 14

Удары в створ: 7 - 5

Фолы: 16 - 15

Атаки: 92 - 121

Тоттенхэм: Льорис - Ромеро, Дайер, Ленгле (Дэвис, 89) - Доэрти (Ришарлисон, 71), Сарр (Биссума, 76), Гейбьерг, Сессеньон (Перишич, 76) - Кулушевски (Хиль, 88), Сон - Кейн.

Арсенал: Рамсдейл - Б. Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Томиясу, 85) - Партей, Джака - Сака, Эдегор (Смит-Роу, 90+4), Мартинелли (Тирни, 79) - Нкетиа (Виейра, 90+4).

Предупреждения: Мартинелли, Габриэл - Ромеро, Сессеньон, Сарр, Ленгле