Манчестер Сити намерен усилиться полузащитником Наполи

Манчестер Сити следит за выступлениями вингера Наполи Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Клуб из Англии впечатлен развитием 21-летнего футболиста сборной Грузии. "Горожане" уже добавили хавбека неаполитанцев в свой шорт-лист для возможного трансфера этим летом.

Напомним, Кварацхелия перешел в Наполи этим летом за 10 млн евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июля 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Хвичи 7 голов и 7 ассистов в 15 матчах в рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Наполи.