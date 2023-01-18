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Мудрик: Не могу дождаться дебюта за Челси

Украинец в предвкушении своей первой игры в новом клубе.
Сегодня, 19:43
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Украинский вингер Михаил Мудрик поделился ожиданиями от дебюта в стане лондонского Челси.

"Не могу дождаться дебюта в Челси. Приходите делать Лондон синим", - написал Мудрик в своем Instagram.

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Стоит отметить, что Мудрик перешел в стан "синих" за 70 млн евро + 30 млн бонусами, что сделало его самым дорогим украинцем в истории и самой дорогой продажей в УПЛ.

Напомним, футболист может дебютировать в коллективе Грэма Поттера уже в эти выходные, а именно 21 января. Челси сыграет с Ливерпулем в гостях.


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