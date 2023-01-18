Атлетико не собирается отпускать Карраско в Барселону

Янник Феррейра Карраско мог стать частью сделки между мадридским Атлетико и Барселоной.

29-летний бельгиец намеревался перейти в каталонский клуб, в то время как в обратном направлении последовал бы Мемфис Депай.

Однако, его планам не суждено сбыться. По информации The Athletic, "матрасники" не собираются отпускать Карраско в Барселону в это трансферное окно.

Сообщается, что мадридский клуб не планирует ни включать его в сделку по обмену Депая, ни продавать его в качестве отдельного трансфера.

В связи с этим Атлетико договорился с Барселоной о выкупе контракта Мемфиса Депая за символическую сумму.