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Атлетико не собирается отпускать Карраско в Барселону

Шансы бельгийца покинуть Мадрид этой зимой заметно уменьшились.
Сегодня, 22:41
Янник Феррейра Карраско / Getty Images
Янник Феррейра Карраско / Getty Images

Янник Феррейра Карраско мог стать частью сделки между мадридским Атлетико и Барселоной. 

29-летний бельгиец намеревался перейти в каталонский клуб, в то время как в обратном направлении последовал бы Мемфис Депай.

Однако, его планам не суждено сбыться. По информации The Athletic, "матрасники" не собираются отпускать Карраско в Барселону в это трансферное окно.

Сообщается, что мадридский клуб не планирует ни включать его в сделку по обмену Депая, ни продавать его в качестве отдельного трансфера.

В связи с этим Атлетико договорился с Барселоной о выкупе контракта Мемфиса Депая за символическую сумму.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Ла Лига Янник Феррейра Карраско

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