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Ливерпуль - Челси: прогноз на матч чемпионата Англии 21.01.2023

Команды встретятся в рамках 21-го тура АПЛ. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 13:05
Ливерпуль - Челси / Getty Images
Ливерпуль - Челси / Getty Images

21 января в рамках 21-го тура Английской премьер лиги встретятся Ливерпуль и Челси. Матч пройдет на Энфилде, стартовый свисток будет дан в 14:30 по киевскому времени.

Ливерпуль и Челси никак не могут преодолеть кризисы в своих командах и проваливают сезон, занимая 9-ю и 10-ю строчки в таблице. Обе команды не показывают убедительной игры в этом сезоне и их цель на этот сезон - хотя бы добраться до топ-4. А потому каждое очко на вес золота.

Кстати, учитывая длинную скамейку травмированных, это матч может стать дебютом Михаила Мудрика за лондонский клуб. Еще один отличный повод посмотреть эту встречу.

Коэффициенты и ставки на матч 21-го тура АПЛ Ливерпуль - Челси

Домашние трибуны и чуть более оптимальная форма делают Ливерпуль фаворитом этого матча в глазах букмекеров. Однако, учитывая, что ни одна из команд не может похвастать стабильностью, довольно непросто угадать исход их противостояния.

Пожалуй, Грэм Поттер находится под большим давлением, над довлеют и огромные трансферы и возможное увольнение, потому Челси будет биться почти что с отчаянием. Однако и мерсисайдцы недовольны своим положением и сделают все ради попадания в топ-4.

Прогноз букмекеров на матч Ливерпуль - Челси

  • победа Ливерпуля – 1,89
  • ничья – 3,80
  • победа Челси – 4,10

Букмекеры считают, что матч Ливерпуль – Челси получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1,69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2,24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1,13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1,39. А поставить на «обе забьют» можно за 1,63.

Статистика противостояния Ливерпуль - Челси

Команды провели между собой 192 матча, и у мерсисайдцев есть немалое преимущество над соперником буквально по всем показателям. Посмотрим, смогут ли лондонцы превзойти собственную статистику.

Ливерпуль - Челси
80 Победы 66
46 Ничьи 46
284 Голые 263

Последние два матча этих команд пришлись на финалы кубка Англии и кубка Лиги и закончились со счетом 0:0, однако в серии послематчевых пенальти дважды сильнее оказывался Ливерпуль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси

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