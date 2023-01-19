Бавария объявила о подписании голкипера Боруссии Менхенгладбах
Зоммер пополнил ряды мюнхенского клуба.
Бавария в соцсетях объявила о трансфере Яна Зоммера из Боруссии Менхенгладбах.
34-летний швейцарец подписал с клубом контракт до июня 2025 года. Предварительно, сумма трансфера составила 8 млн евро + 1,5 млн бонусами.
#ServusYann 🧤— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 19, 2023
FC Bayern have completed the signing of Yann Sommer ✍️
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Напомним, решение подписать Зоммера возникло у Баварии ввиду травмы вратаря Мануэля Нойера, из-за которой немец не сможет сыграть до конца текущего сезона.
Новичок мюнхенцев может дебютировать в выездном матче с РБ Лейпциг в Бундеслиге, который состоится 20 января.
Ранее сообщалось, что Барселона и Реал поспорят за защитника Баварии.