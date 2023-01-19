iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария объявила о подписании голкипера Боруссии Менхенгладбах

Зоммер пополнил ряды мюнхенского клуба.
Сегодня, 17:25
Ян Зоммер / fcbayern.com
Ян Зоммер / fcbayern.com

Бавария в соцсетях объявила о трансфере Яна Зоммера из Боруссии Менхенгладбах.

34-летний швейцарец подписал с клубом контракт до июня 2025 года. Предварительно, сумма трансфера составила 8 млн евро + 1,5 млн бонусами.

Напомним, решение подписать Зоммера возникло у Баварии ввиду травмы вратаря Мануэля Нойера, из-за которой немец не сможет сыграть до конца текущего сезона.

Новичок мюнхенцев может дебютировать в выездном матче с РБ Лейпциг в Бундеслиге, который состоится 20 января.

Ранее сообщалось, что Барселона и Реал поспорят за защитника Баварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Боруссия Менхенгладбах Ян Зоммер

Статьи по теме

Бавария возобновила переговоры по трансферу Зоммера Бавария возобновила переговоры по трансферу Зоммера
Барселона и Реал поспорят за защитника Баварии Барселона и Реал поспорят за защитника Баварии
Голкипер Айнтрахта прокомментировал слухи о переходе в Баварию Голкипер Айнтрахта прокомментировал слухи о переходе в Баварию
BLAST Premier Spring Groups: онлайн-трансляции всех матчей BLAST Premier Spring Groups: онлайн-трансляции всех матчей
Помочь журналистам

Видео

Милан - Интер 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Италии
Милан - Интер 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault
просмотров

Последние новости

Киберспорт17:58
BLAST Premier Spring Groups: онлайн-трансляции всех матчей
Европа17:57
Коваленко отдал ассист, но Специя уступила Аталанте в кубке Италии
Европа17:49
Лингард: Манчестер Юнайтед отстает во всем
Европа17:25
Бавария объявила о подписании голкипера Боруссии Менхенгладбах
НБА17:20
Йокич стал рекордсменом Денвера по количеству передач за карьеру
Биатлон17:04
Биатлон-2022/23: в Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира
Биатлон16:57
Вирер выиграла спринт на старте домашнего этапа в Антхольце, Джима попала в ТОП-20
Европа16:55
Малиновский подвел итоги по времени, проведенном в Аталанте
Европа16:45
Малиновский: Против Месси еще не играл, и будет очень интересно
Теннис16:06
Во время матча россиянина на Australian Open-2023 вывесили украинский флаг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK