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Барселона - Хетафе 1:0: обзор матча и результат игры 22.01.2023

Каталонцы увеличили отрыв от Реала, которому предстоит сложный выезд в Бильбао к местному Атлетику.
Вчера, 21:42
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги Барселона на Камп Ноу принимала в гостях Хетафе.

Перед стартовым свистком Серхио Бускетс был награжден памятной футболкой и кубком в честь 700-го матча за клуб. Но, к сожалению, это никак не повлияло на то, что поединок не отличался особенной зрелищностью и большим количеством опасных моментов со стороны обеих команд.

Все решил единственный гол Педри в середине первого тайма. Рафинья с левого фланга закинул мяч в штрафную площадь гостей, где молодой хавбек каталонцев в касание замкнул передачу.

После перерыва игра не сильно изменилась. "Сине-гранатовые" продолжили владеть мячом, но при этом оба коллектива нанесли по 4 удара по воротам друг друга - ни один из них не был результативным.

Барселона за счет этой победы увеличила отрыв от мадридского Реала до шести очков. Королевский клуб в этот же вечер проведет свой матч против Атлетика из Бильбао.

В то же самое время у Хетафе все совсем плохо. Команда Кике Санчес Флореса лишь за счет дополнительных показателей не опустилась в зону вылета и занимает 16-е место - сразу у трех команд по 17 очков (Хетафе, Сельта, Вальядолид).

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Статистика матча Барселона - Хетафе 18-го тура Ла Лиги

Барселона - Хетафе 1:0
Гол: Педри, 35.

Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 8 - 7
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 11 - 6
Атаки: 172 - 102

Барселона: тер Штеген - Роберто (Алонсо, 77), Кунде, Кристенсен (Гарсия, 46), Бальде (Альба, 46) - Гави, Бускетс, Педри - Дембеле, Фати, Рафинья (Кессье, 62).

Хетафе: Сория - Суарес, Джене, Дуарте, Альдерете, Санчес (Альварес, 84) - Аленья, Милья (Валенсиано, 84), Альгобия (Митрович, 62) - Майораль (Порту, 77), Унал (Латаса, 84).

Предупреждения: Дембеле - Альдерете, Унал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хетафе Ла Лига Педри

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