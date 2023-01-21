Барселона заинтересована в хавбеке Интера
Марцело Брозович может попробовать себя в новом чемпионате.
Барселона всеми силами пытается усилить центр поля в зимнее трансферное окно.
По информации Mundo Deportivo, главной целью "сине-гранатовые" сделали Марцело Брозовича. Хорвата попытаются арендовать с правом выкупа.
Сперва каталонцы предприняли попытку провести обмен, отдав со своей стороны Франка Кессье, но "нероадзурри" ответили отказом.
В текущем сезоне итальянского чемпионата хорватский полузащитник провел 10 матчей. На его счету 2 гола.
Напомним, ранее сообщалось, что Барселона провела переговоры с представителем игрока Челси.