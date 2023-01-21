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Барселона заинтересована в хавбеке Интера

Марцело Брозович может попробовать себя в новом чемпионате.
Сегодня, 12:33
Марцело Брозович
Марцело Брозович

Барселона всеми силами пытается усилить центр поля в зимнее трансферное окно.

По информации Mundo Deportivo, главной целью "сине-гранатовые" сделали Марцело Брозовича. Хорвата попытаются арендовать с правом выкупа.

Сперва каталонцы предприняли попытку провести обмен, отдав со своей стороны Франка Кессье, но "нероадзурри" ответили отказом.

В текущем сезоне итальянского чемпионата хорватский полузащитник провел 10 матчей. На его счету 2 гола.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона провела переговоры с представителем игрока Челси.


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