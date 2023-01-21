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Футболист Челси хочет уйти из клуба

Хаким Зиеш изъявил желание присоединиться к Барселоне.
Сегодня, 11:58
Хаким Зиеш
Хаким Зиеш

Вингер лондонского Челси Хаким Зиеш намерен покинуть клуб.

Как сообщает испанское издание Sport.Es, марокканец хочет стать игроком Барселоны. Представитель Зиеша провел переговоры с каталонцами.

Утверждается, что футболист может стать не прямой заменой Мемфису Депаю, который перешел в Атлетико Мадрид.

В текущем сезоне на счету Зиеша 9 матчей в футболке лондонцев. На его счету 0 результативных действий.

Напомним, ранее наставник "синих" Грэм Поттер высказался о Михаиле Мудрике.


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