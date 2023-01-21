"Не важно, что говорит ценник": Поттер - о Мудрике

Главный тренер Челси Грэм Поттер поделился впечатлениями от работы с украинским футболистом Михаилом Мудриком.

По словам специалиста, 22-летний футболист хочет добиться успеха в лондонском клубе.

"Мудрик тихий, но решительный, очень сосредоточенный, очень амбициозный и очень трудолюбивый. Он хочет добиться успеха, у него хорошие намерения. Михаил молод, так что есть аспекты игры, в которых он может совершенствоваться. Он здесь, чтобы сделать это".

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"Ничего не поделаешь с шумом вокруг него, нужно принять это. Сейчас это все о фокусе на том, чтобы помочь ему адаптироваться и не создавать большое давление. Не важно, что говорит ценник. Важно то, как человек переходит из лиги в одной стране в нашу лигу, и как помочь ему понять нас как клуб. Если сделаем это хорошо, то нас ждет большой успех", - отметил Поттер.

Напомним, что сегодня, 21 января, Мудрик может дебютировать в составе Челси в матче с Ливерпулем. Начало встречи в 14:30 по Киеву.

Отметим, что главный тренер "красных" Юрген Клопп восхитился украинским футболистом.