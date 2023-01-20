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Клопп - о Мудрике: Его игра в Лиге чемпионов была впечатляющей

Немецкий специалист высказался об украинце в преддверии матча с Челси.
Сегодня, 16:09
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

В рамках 21 тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле примет Челси.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп провел предматчевую пресс-конференцию, где в частности высказался о Михаиле Мудрике.

По словам Клоппа, анализ его игры сложнее, чем остальных, но он видел украинца в Лиге чемпионов, где тот впечатлил.

"Хороший игрок, очень хороший игрок. Он провел замечательный сезон в Лиге чемпионов с Шахтером. Скорость, техника, голы... В нем собрано много качеств. Посмотрим. Тот же Фелиш приехал и играл за Челси уже через два дня. Поэтому вполне вероятно, что Мудрик будет играть против нас завтра.

Да, анализ его игры может быть немного сложнее из-за этого, но мы знаем его. Я видел его в матчах Лиги чемпионов. Да, не могу сказать, что видел его действия в украинском чемпионате, но перед глазами была Лига чемпионов. И это было впечатляюще", -заявил немецкий специалист.

Напомним, на нашем сайте доступен прогноз на матч Ливерпуль - Челси. Поединок пройдет завтра, 21 января. В 14:30 по Киеву прозвучит стартовый свисток.


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