Владелец Челси необычным образом оценил трансфер Мудрика

Владелец Челси Тодд Боули считает трансфер вингера Михаила Мудрика в Челси хорошей сделкой.

Футбольный болельщик опубликовал в Твиттере пост, в котором предложил пользователям поставить лайк, если они считают трансфер украинца в стан "синих" хорошей сделкой, или сделать репост, тем самым выбрав переход хавбека Леандро Троссарда в Арсенал.

Боули отреагировал на публикацию фаната лондонского клуба, поставив лайк.

Напомним, Мудрик обошелся Челси вместе с бонусами в 100 млн евро, а Троссард Арсеналу - в 25 млн.

Ранее сообщалось, что фанаты Арсенала угрожали Срна после срыва трансфера Мудрика.