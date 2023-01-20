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Владелец Челси необычным образом оценил трансфер Мудрика

Боули поставил лайк в фанатском опросе.
Сегодня, 20:31
Тодд Боули / Getty Images
Тодд Боули / Getty Images

Владелец Челси Тодд Боули считает трансфер вингера Михаила Мудрика в Челси хорошей сделкой.

Футбольный болельщик опубликовал в Твиттере пост, в котором предложил пользователям поставить лайк, если они считают трансфер украинца в стан "синих" хорошей сделкой, или сделать репост, тем самым выбрав переход хавбека Леандро Троссарда в Арсенал.

Боули отреагировал на публикацию фаната лондонского клуба, поставив лайк.

Напомним, Мудрик обошелся Челси вместе с бонусами в 100 млн евро, а Троссард Арсеналу - в 25 млн.

Ранее сообщалось, что фанаты Арсенала угрожали Срна после срыва трансфера Мудрика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик Тодд Боэли

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