Фанаты Арсенала угрожали Срна после срыва трансфера Мудрика

Болельщики лондонского клуба не смогли смириться с переходом Михаила в Челси.

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна получил смертельные угрозы в социальных сетях от фанатов лондонского Арсенал.

Как признался хорват в интервью The Guardian, болельщики "красных" посчитали, что он был виноват, что трансфер Михаила Мудрика в Арсенал не состоялся.

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По мнению фанатов, именно Дарио настаивал на переходе украинца в лондонский Челси. Стоит отметить, что Срна заявил, что это не соответствует действительности. Как он заявил, он работал исключительно в интересах Шахтера и президента Рината Ахметова.

Напомним, Мудрик перешел в Челси за 70+30 миллионов евро. Ранее функционер осудил бездействие ФИФА.