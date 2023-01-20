iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фанаты Арсенала угрожали Срна после срыва трансфера Мудрика

Болельщики лондонского клуба не смогли смириться с переходом Михаила в Челси.
Сегодня, 14:06
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна получил смертельные угрозы в социальных сетях от фанатов лондонского Арсенал.

Как признался хорват в интервью The Guardian, болельщики "красных" посчитали, что он был виноват, что трансфер Михаила Мудрика в Арсенал не состоялся.

Читай также: Один ушел за 100 млн евро, а другой - вынужденно сбегает: Параллельные реальности Шахтера и Динамо

По мнению фанатов, именно Дарио настаивал на переходе украинца в лондонский Челси. Стоит отметить, что Срна заявил, что это не соответствует действительности. Как он заявил, он работал исключительно в интересах Шахтера и президента Рината Ахметова.

Напомним, Мудрик перешел в Челси за 70+30 миллионов евро. Ранее функционер осудил бездействие ФИФА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал шахтер Дарио Срна

Статьи по теме

Шахтер убрал русскоязычную версию на официальном сайте Шахтер убрал русскоязычную версию на официальном сайте
Шахтер - Аустрия: видео онлайн-трансляция товарищеского матча Шахтер - Аустрия: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
Срна: Чувствуем, что боремся не только против России, но и против ФИФА Срна: Чувствуем, что боремся не только против России, но и против ФИФА
Официально: Депай - игрок Атлетико Мадрид Официально: Депай - игрок Атлетико Мадрид
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира
просмотров
Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров

Последние новости

Европа15:21
Официально: Депай - игрок Атлетико Мадрид
Европа15:10
Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023
Украина14:50
Шахтер убрал русскоязычную версию на официальном сайте
Теннис14:32
Australian Open (ATP): Циципас прошел в 1/8 финала, Медведев сыграет с Кордой
Киберспорт14:20
BLAST Premier Spring Groups: FaZe - Complexity, Liquid - OG
Украина14:06
Фанаты Арсенала угрожали Срна после срыва трансфера Мудрика
Украина14:00
Бомбардиры: Премьер-лига Украины-2022/2023
Теннис13:35
Australian Open-2023 (WTA): украинки вылетели, Швентек идет дальше
Другие страны13:18
Дани Алвеса арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах
Киберспорт13:00
BLAST Premier Spring Groups: FaZe - Complexity и другие
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK