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Срна: Чувствуем, что боремся не только против России, но и против ФИФА

Хорват осудил бездействие организации.
Вчера, 23:24
Дарио Срна / Getty Images
Дарио Срна / Getty Images

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна высказался о деятельность руководства ФИФА во время военного вторжения РФ на территорию Украины.

"Весь мир помогает Украине, но ФИФА не помогает в футболе. Это их обязанности, и они ничего не делают. То, что они сделали с нами, неправильно. Они уничтожат нас. Мы не просим деньги, которые нам не принадлежат: мы хотим защитить клуб, который 17 раз выступал на групповом этапе Лиги чемпионов.

Нет разницы, это мы или какая-то другая команда со всей страны. Мы хотим, чтобы они защитили УПЛ, но чувствуем, что боремся не только против России, но и против ФИФА.

Они ведут себя так, будто их это не волнует. Что мы можем сделать? Мы слишком малы для них. Мы восстановили нашу лигу своими силами. Потеряли всего 2 клуба высшего дивизиона: Десну и Мариуполь. Все остальные выжили. Можете себе представить, что ФИФА наблюдает за всем этим, когда люди умирают, а футболисты играют под бомбами – но при этом ничего не делает?

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Мы все смотрели ЧМ-2022: с одной стороны, ты видишь улыбающихся людей в Катаре, хорошо организованный турнир и высокий уровень футбола, а с другой – они не позволяют президенту Зеленскому выступить перед финалом с посланием о происходящем.

Я приглашаю их в Украину на несколько дней. Хочу показать им все, хочу помочь это немного ощутить. После этого, возможно, они поймут, что мы заслуживаем защиты", – заявил Срна в интервью The Guardian.

Напомним, ФИФА отметилась довольно спорным решением на фоне войны в Украине. В организации запретили президенту Владимиру Зеленскому выступить с обращением, которое содержало в себе призыв к миру перед финалом чемпионата мира-2022 в Катаре.

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