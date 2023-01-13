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CAS отклонил иск Шахтера к ФИФА по поводу компенсации за приостановку контрактов легионеров

Спортивный арбитражный суд признал законным решение Международной федерации футбола.
Сегодня, 17:55
Шахтер не получит компенсацию от ФИФА за приостановку контрактов легионеров / ФК Шахтер Донецк
Шахтер не получит компенсацию от ФИФА за приостановку контрактов легионеров / ФК Шахтер Донецк

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иск Шахтера к ФИФА по поводу получения компенсации от организации за последствия ее нового правила о возможности приостановки контрактов для футболистов-легионеров.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, что после начала полномасштабной российского вторжения в Украину ФИФА позволила легионерам украинских клубов в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты. Донецкий клуб утверждал, что это решение привело к существенным экономическим потерям, и требовал возмещение убытков в размере 50 миллионов евро.

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Тем не менее комиссия, занимавшаяся делом, постановила, что это решение было следствием законной цели в свете Устава ФИФА, и что принятые меры не были очень непропорциональными и оставались в рамках дискреционных полномочий, предоставленных ФИФА швейцарским законодательством.

Также сообщается, что мотивированные решения находятся в стадии доработки и будут доведены до сведения сторон в ближайшее время.

Наряду с иском Шахтера Спортивный арбитражный суд также отклонил аналогичные иски к ФИФА со стороны ряда российских клубов - Зенита, Динамо Москва, Сочи, ЦСКА Москва, Краснодара, Локомотива, Ростова и Рубина.

Напомним, что из 14-ти легионеров, которые находятся в Шахтере на контракте, клубу пришлось продать Алана Патрика, Маркоса Антонио, Давида Нереса и Фернандо. Еще шесть футболистов воспользовались правилом ФИФА и ушли в аренды, приостановив контракты с донецким клубом: Витао, Сиприано, Винисиус Тобиас, Майкон, Тете и Педриньо.

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