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Звезда Челси оценил дебют Мудрика в матче с Ливерпулем

Мэйсон Маунт отметил свою роль в адаптации украинца.
Сегодня, 10:10
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Лондонский Челси официально приобрел футболиста сборной Украины Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно.

Полузащитник "синих" Мэйсон Маунт поделился мнением о подписании 22-летнего игрока. По словам англичанина, он сделает все, чтобы помочь украинцу адаптироваться в команде.

"Когда приходят новые игроки, я должен пойти и помочь им почувствовать себя желанными. Несмотря на то, что я еще молод, я один из более опытных в группе".

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Маунт также оценил дебют Мудрика за Челси в матче с Ливерпулем (0:0).

"Нужно показывать новичкам, которые им здесь рады, давать уверенность. И это видно, когда они выходят на поле, как Мудрик в субботу. Он был очень уверен. Михаил хочет показать, на что способен вместе со своими новыми партнерами", - отметил Маунт.

Следующий матч Челси проведет в пятницу, 3 февраля. Соперником лондонской команды станет Фулхэм в рамках чемпионата Англии.

Отметим, что Мудрик - самый дорогой зимний трансфер в истории АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик Мэйсон Маунт

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