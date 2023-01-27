Анчелотти: Мне очень сложно понять, как Реал может так плохо играть в первом тайме

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти, комментируя победу в дерби в кубке Испании, признался, что не знает, почему его команда так плохо начинает матчи.

Тренер признал, что первый тайм против Атлетико пошел не по плану, но во втором тайме команда вспомнила о своем менталитете, что и продемонстрировала в дополнительное время.

"Самоотдача от каждого игрока, включая запасных, многое дает. Здорово иметь игроков, которые могут внести решающий вклад. Сегодня снова был очень сложный матч. Атлетико был лучше в первом тайме, но, думаю, вторая половина получилась очень хорошей для Реала. К экстратаймам мы были на верном пути.

Я очень злился в перерыве матча с Вильярреалом, но не сегодня. Я всегда верю, что у Реала есть ресурсы для улучшения игры. Второй тайм – это, скорее, про ментальность, а не про тактические изменения. Появилось больше энергии, а замены добавили команде мастерства.

Но мне очень сложно понять, как Реал может так плохо играть в первом тайме, и так хорошо – во втором», – цитирует Анчелотти Marca.