Кубок Испании: обзор матчей Реал - Атлетико и Валенсия - Атлетик

В Испании определились все четыре полуфиналиста Кубка страны. Ранее ими стали Барселона и Осасуна, теперь же были сыграны еще два поединка.

Самым интересным и, как оказалось, самым напряженным стал четвертьфинал, в котором встретились мадридские Реал и Атлетико Мадрид.

Результат и статистика матча Реал - Атлетико

Команды встретились на Сантьяго Бернабеу и еще в первом тайме "матрасники" отметились забитым голом - Альваро Мората замкнул прострел справа и открыл счет в матче.

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Как не пытался Реал сравнять, у них это долгое время не получалось. Но вот череда ошибок со стороны обеих команд завершилась тем, то Родриго прошел нескольких оппонентов и забил красивейший гол.

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В дополнительное время Реал заметно оживился и прибавил, но гости продолжили удачно обороняться. Тем временем градус противостояния повышался, Савич дважды сфолил на желтую и покинул поле. В его отсутствие Реал сумел додавить противника на 104 минуте, отличился Бензема.

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Во втором добавленном тайме уже Атлетико старался забить гол, но в меньшинстве это сделать не удалось. Более того, на последних минутах матча Винисиус Жуниор поставил точку в противостоянии.

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Реал - Атлетико 3:1

Голы: Родриго, 79, Бензема, 104, Винисиус Жуниор, 120+1 - Мората, 19

Владение мячом: 60% - 40%

Удары по воротам: 23 - 12

Удары в створ: 6 - 6

Офсайды: 0 - 0

Реал: Куртуа — Милитао, Начо (Одриосола, 115), Рюдигер, Менди (Себальос, 44), — Кроос (Асенсио, 74), Модрич, Вальверде (Родриго, 69), Камавинга — Бензема, Винисиус Жуниор

Атлетико: Облак — Молина, Савич, Эрмосо, Мандава —Де Поль (Кондогбия, 83), Коке (Сауль, 83), Лемар (Карраско, 74), Гризманн (Барриос, 91) — Мората (Витсель, 63), Корреа (Депай, 74)

Результат и статистика матча Валенсия - Атлетик Бильбао

Самые интересные события этого матча происходили во второй половине первого тайма. Тогда игроки Атлетика сумели трижды забить, правда один из голов де Маркос забил в собственные ворота.

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Тем не менее, во втором тайме баски смогли удерживать нужный счет, а в один момент забили и третий гол, чем закрыли все вопросы о победители этой встречи.

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Валенсия - Атлетик Бильбао 1:3

Голы: де Маркос, 43 (автогол) - Муньяин, 35, Н.Вильямс, 45, Весга, 74 (с пенальти)

Владение мячом: 53% - 47%

Удары по воротам: 5 - 10

Удары в створ: 1 - 3

Офсайды: 3 - 4

Валенсия: Мамардашвили — Гая, Диакаби (Озкаджар 46), Джомерт, Фулькье, — Гильямон (Андре 75), Мориба, Муса (Алмейда 57), Кастильехо (Перес 57) — Лино, Кавани (Дуро, 57)

Атлетик: Агирресабала — Берчиче, Альварес, Вивиан, Де Маркос — Весга, Еррера (Д. Гарсия, 79), Беренгер — Муньяин (Санчет, 79), И. Вильямс (Гурусета, 88), Н. Вильямс (Р. Гарсия 90+4)