Проблемный Ювентус уступил Монце на своем поле

29 января в рамках 20 тура Серии А Ювентус принимал у себя скромную Монцу. Матч начался в 16:00 по киевскому времени.

Похоже, что проблемы Ювентуса вне поля повлияли и на игру "старой синьоры", Монца очень сильно начала матч. Уже на 10-й минуте был отменен гол гостей. Однако гости продолжили давить и все-таки открыли счет на 18-й минуте.

Источник: Getty Images

На 39-й минуте матча нападающий Монцы Дани Мота удвоил преимущество своей команды, а Ювентус полностью развалился. Во втором тайме Аллегри попытался заменами исправить ситуацию, но счет матча изменить не удалось.

Источник: Getty Images

Статистика матча чемпионата Италии Ювентус - Монца

Ювентус - Монца 0:2

Голы: Чурриа, 18, Мота, 39

Удары: 22 - 3

Удары в створ: 8 - 3

Фоли: 12 - 10

Атаки: 126 - 90

Ювентус: Шченсны - Де Шильо (Влахович, 65), Данило, Бремер - Гатти, Костич (Айлинг, 46), Паредес (Локателли, 46), Рабьо, Фаджоли (Соуле, 46), Ди Мария - Кин (Милик, 58)

Монца: Ди Грегорио - Кальдирола (Марлон, 70), Мари, Иццо, Карлос Аугусто - Пессина, Мачин (Раноккия, 77), Ровелла (Сенси, 59), Чурриа (Биринделли, 77), Капрари (Петанья, 70) - Мота

Предупреждения: Капрари, 69, Сенси, 78