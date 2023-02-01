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Нант - Марсель 0:2: обзор матча и результат игры 01.02.2023

Провансальцы записали на свой счет два взятия ворот соперника уже после замены украинца.
Вчера, 22:10
Марсель обыграл Нант / twitter.com/OM_Officiel
Марсель обыграл Нант / twitter.com/OM_Officiel

В среду, 1 февраля, Марсель в рамках 21-го тура французской Лиги 1 встречался на выезде с Нантом.

Подопечные Игора Тудора сумели сделать результат во втором тайме, одержав итоговую победу со счетом 2:0.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и на 17-й минуте заработал желтую карточку за грубую игру в атаке. Заменен украинец был на 57-й минуте на Маттео Гендузи, после чего провансальский клуб сразу же вышел вперед. Поспособствовал успеху гостей автогол защитника Нанта Жоау Виктора. В компенсированное к поединку время победный счет закрепил новичок Марселя Аззедин Унахи, отличившийся голом в дебютном матче за команду.

После этой победы Марсель с 46 очками пока поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, опередив на один балл Ланс, который свой матч 21-го тура еще сыграет.

Статистика матча Нант - Марсель 21-го тура чемпионата Франции

Нант - Марсель 0:2

Голы: Жоау Виктор, 57 (аг), Унахи, 90+3

Владение мячом: 41% – 59%
Удары (в створ): 12(2) - 13(4)
Атаки: 95 - 107

Нант: Лафон – Сантонз, Жиротто, Жоау Виктор, Траоре (Аджам, 78) – Сиссоко (Мутуссами, 78), Чиривелья (Мохамед, 66) – Блас, Молле (Гиссан, 65), Саймон (Делор, 78) – Ганаго

Марсель: Лопес – Мбемба (Клосс, 57), Жиго, Балерди – Тавареш, Ронжье, Верету, Колашинац – Ундер (Пайет, 74), Малиновский (Гендузи, 57) – Алексис Санчес (Унахи, 74)

Предупреждения: Траоре 13, Молле 27, Сантонз 45+2, Саймон 67 – Малиновский 17, Балерди 79, Лопес 87.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель нант Лига 1 чемпионат франции Руслан Малиновский

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