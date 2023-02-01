Клубы Ла Лиги потратили всего 28 млн евро в зимнее ТО

Ла Лига подвела итоги зимнего трансферного окна, траты клубов составили всего 28,2 млн евро.

Испанские клубы потратили на 64% меньше денег, чем год назад. По затраченным средствам их обошли даже клубы МЛС (58 млн евро) и и аргентинской лиги(34 млн евро).

Всего было проведено 58 сделок, в которых больше всех потратил Эспаньол - 13 млн евро, второе место занял Бетис и его 7 млн евро, и Жирона с 5 млн евро.

Однако, стоит отметить, что у испанских клубов выросла выручка. Суммарно они заработали почти 43 млн евро.

Крпнейшие сделки: Алекс Морено из Бетиса в Астон Виллу (13 млн) и аренда Жоау Фелиша (11 млн евро).