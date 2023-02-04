Эвертон сенсационно отобрал три очка у Арсенала

4 февраля в рамках 22-го тура АПЛ Эвертон принимал на Гуддисон Парк лидера таблицы лондонский Арсенал. Стартовый свисток был дан в 14:30 по киевскому времени.

В первом тайме неожиданно "ириски" смогли оказать серьезное сопротивление лондонцам. Команды активно обменивались моментами, но до забитого гола дело не дошло.

Второй там Эвертон начал гораздо активней, чем гости, Кальверт-Льюин имел неплохие шансы открыть счет. Но удалось это Джеймсу Тарковски на 60 минуте после подачи углового. После пропущенного гола Арсенал так и не смог прийти в себя.

Статистика матча Эвертон - Арсенал 22-го тура чемпионата Англии

Эвертон - Арсенал 1:0

Голы: Тарковски, 60

Владение мячом: 29% - 71%

Удары (в створ): 12(4) - 16(3)

Атаки: 86 - 126

Эвертон: Пикфорд - Коулмэн, Тарковски, Коуди, Миколенко - Гуйе, Дукуре, Онана, Макнил, Ивоби - Калверт-Льюин (Мопе, 62).

Арсенал: Рамсдейл - Уайт (Томиясу, 85), Габриэл, Салиба, Зинченко - Джака, Парти (Жоржиньо, 59), Эдегор (Фабиу Виейра, 77) - Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 59).

Предупреждения: Миколенко, 63, Онана, 69, Пикфорд, 86, Мопе, 90+6 - Зинченко 90+6