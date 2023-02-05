Цыганков остался в запасе Жироны на матч с Валенсией

Украинский вингер пока не дебютировал за испанскую команду.

В воскресенье, 5 февраля, Жирона в рамках 20-го тура чемпионата Испании сыграет дома с Валенсией.

Перед поединком главный тренер хозяев поля Мичел огласил стартовый состав своей команды, в котором не нашлось места Виктору Цыганкову - украинский вингер снова остался в запасе.

Читай также: Наставник Жироны: Цыганков готов к игре

Украинец пока не дебютировал за испанскую команду после перехода в середине января из Динамо. Ранее Цыганков также попадал в заявку на поединки против Вильярреала (0:1) и Барселоны (0:1).

Suplents: Juan Carlos, Fuidias, Stuani, Tsygankov, Juanpe, Javi Hernández, Riquelme, Yangel, Callens, Joel Roca i Artero. — Girona FC (@GironaFC) February 5, 2023

Матч Ла Лиги между Жироной и Валенсией начнется в 17:15 по киевскому времени.