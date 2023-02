Кукурелья убивает этого чувака: реакция Сети на игру Мудрика против Вест Хэма

Михаил Мудрик второй раз подряд вышел в стартовом составе Челси на матч Премьер-лиги и, к сожалению, снова не смог проявить себя.

На украинского футболиста, конечно, выливалась определенная критика от фанатов, но многие его и поддерживали после этого матча.

"На самом деле не думайте, что он был ужасным, он показал, что когда получает пространство, его не остановить. Однажды он сыграл с Энцо в контратаке, это было блестяще. Ему станет лучше".

Don't actually think he was terrible, he showed that when he gets space, he is unstoppable. It was one time when he played in Enzo on a counter, that was brilliant. He'll get better. — hugo 🦅 (@hhugoish) February 11, 2023

"Я не понимаю, почему к Мудрику уже пристают, он играл не плохо"

I don’t understand why people are getting onto Mudryk already tbh he wasn’t bad — Raf (@CFCRaf2) February 11, 2023

Мудрик за весь матч получал мяч всего дюжину раз.

"12 прикосновений - это безумие. Челси действительно нужно давать ему больше мяча. Поттеру нужно найти лучший тактический план

12 touches is crazy. Chelsea really need to give him the ball more. Potter needs to find a better tactical plan — Laportista (@Laportista3) February 11, 2023

Тем не менее, больше всего болельщиков сошлись в одном: не лучшая игра Мудрика в этом матче - в основном вина его партнера Марка Кукурельи, который за весь поединок отдал на украинца всего семь передач, чаще игнорируя его.

"На самом деле этот парень очень сильный, но тренер его не понимает. Тренер должен выпускать его с Беном Чилелом слева, а Кукурелью посадить на скамью запасных"

This guy is as good as one can expect but the coach is not understanding him, coach must bring on @BenChilwell with @MMudryk15_CFC on the first eleven @cucurella3 must be benched — KJ Sports (@KJ_SPORTS_UG) February 11, 2023

"Кукурелья убивает этого чувака. Следующий матч нужно начинать с Чилвеллом в старте"

Cucurella is Killing this dude.! Start Chilwell next match — 🌴 (@420skinnyy) February 11, 2023

"Мудрик прекрасно знает, что его бро – это Чилвелл"

Mudryk already knows Ben Chilwell is his bro and not Cucurella pic.twitter.com/qsk4dghfsP — Bobby GH (@bobby_lampGH) February 11, 2023

"Кукурелья был проблемой Мудрика. У него аллергия на передачи вперед, он даже не может отдать мяч вингеру или сделать навес".

Cucurella was his problem.

He's allergic to passing forward, can't even connect with his own winger or make a cross.



We bought a hairdresser 🤡😡 — Muhammed Awwal (@MuhAwwal01) February 11, 2023

"До сих пор не могу поверить, что Поттер не оставил Мудрика на поле, когда выпустил Чилвелла"

Still can’t believe Potter didn’t leave Mudryk on when he brought on Chilwell lmao. — Conn (@ConnCFC) February 11, 2023

"Представьте себе, что Мудрик совершил этот рывок только для того, чтобы Кукурелья отдал передачу своему ближайшему партнеру-защитнику".

Imagine Mudryk made this beautiful run only for that f00lish cucurella to ignored him and passed to his fellow defender, these old boys might make the new signings regret joining the team if Todd Boehly refuse to sack Potter as soon as possible.#PotterOut pic.twitter.com/49LSZrtqVV — BIG 🅿️RAIZ (@gpraiz_) February 11, 2023

