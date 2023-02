"Слишком хорош для запасного и оружие защиты для Украины": Реакция Сети на игру Лунина и Малиновского

В среду, 8 февраля, два украинца выдали успешные выступления за свои команды - вратарь Андрей Лунин в составе Реала на Клубном чемпионате мира и полузащитник Руслан Малиновский за Марсель в Кубке Франции.

Голкипер защищал ворота мадридского клуба в полуфинальном поединке КЧМ, в котором "сливочные" разгромили со счетом 4:1 египетский Аль-Ахли. Украинец выручил свою команду в нескольких эпизодах, пропустил только с пенальти и теперь должен также сыграть в финале турнира в виду отсутствия травмированного основного вратаря Тибо Куртуа.

Малиновский в свою очередь непосредственно помог Марселю одолеть ПСЖ (2:1) в 1/8 финала Кубка Франции, записав на свой счет победный гол в принципиальном противостоянии. На 57-й минуте встречи украинский хавбек продемонстрировал свое мастерство, поразив ворота парижан пушечным ударом.

ISPORT предлагает вашему вниманию реакцию болельщиков на игру Лунина и Малиновского.

Андрей Лунин

"Лунин слишком хорош, чтобы быть резервным... ему нужна аренда в Премьер-лигу"

Lunin is too good to be a back up... needs a PL loan. — Ash☄️ (@blueblanco21) February 9, 2023

"Какой сейв от Лунина!!!"

What a save from Lunin!!! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 8, 2023

"Еще один отличный сейв от Лунина!!!"

Another big save from Lunin!!! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 8, 2023

"Лунин действительно хорош и заслуживает быть в стартовом составе"

Kiper dan gelandang adalah sektor Madrid yang sudah aman setidaknya 5 tahun ke depan. Lunin benar-benar solid, dan layak dijadikan starter. — Rizky Prasetya (@rizkyXprasetya) February 9, 2023

"Лунин, я бы хотел, чтобы он остался на следующий сезон, тем более, что у Куртуа все чаще и чаще возникают проблемы со здоровьем. Я до сих пор не понимаю, почему он играл в последних матчах Кубка Испании"

👏🏼 Lunin, chcialbym aby zostal na nastepny sezon, tym bardziej, ze Courtois miewa coraz czesciej problemy ze zdrowiem, zreszta do dzisiaj nie kumam dlaczego w CdR zagral w ostatnich spotkaniach kosztem 🇺🇦 https://t.co/segAVqkNCN — mati³⁵ (@riokoozora) February 9, 2023

"Выступление Лунина, заменившего лучшего вратаря мира, помогло нам выстоять в некоторых щекотливых моментах"

LUNIN! 🧤



Lunin performance replacing the best goalkeeper in the world managed to get us through some delicate moments 👏🏼 pic.twitter.com/Lc95jc8E38 — Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) February 8, 2023

"Благодарственный пост для Лунина. Я очень надеюсь, что мы сохраним этого парня. Он слишком хорош, чтобы быть запасным"

A Lunin appreciation post.



I really hope we keep this guy. He's too good to be a back up. pic.twitter.com/giyZiGCl4J — GODSON ⚽ (@Godson_Football) February 9, 2023

"Великий Лунин"

Grandísimo Lunin❤️🤍 — Carlos Rodríguez ⚡️ (@Carlos70098313) February 9, 2023

"Анчелотти не очень-то заботится о ротации, но Лунин должен получать игровое время"

"Это правда, Лунин показал, что очень даже способен заменить Куртуа"

True, Lunin has proven himself to be very capable of stepping in for Courtois. — Ekudi (@kudimoimoi) February 9, 2023

"Великий Лунин!!! Мы должны доверять ему, и ему нужно больше игровых минут"

Grande Lunin!!!

Tenemos que co fiar en el y necesita mas minutos. — Mimbela (@la14yla35) February 9, 2023

Руслан Малиновский

Сам Малиновский эмоционально и лаконично отреагировал на свой гол и победу Марселя.

"Дааа", - написал полузащитник.

Ouiiii 💙🤍 — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 8, 2023

"Руслан Малиновский!"

"Первая полоса L'Équipe после нашей победы над ПСЖ!

Какая же первая полоса с Малиновским!"

La UNE de L'Équipe après notre victoire contre Paris ! 💪



Quelle UNE avec Malinovskyi ! 😍#TeamOM | #OMPSG pic.twitter.com/c87p7MTHi3 — Fabien (@Beye13) February 9, 2023

"Великий Малиновский!"

"Мы любим тебя, маленький принц. И спасибо за этот выстрел"

On t’aime pti prince. Et mercé hein pour ce pétard pic.twitter.com/FlgB395uPk — MALONE (@KARLMALONE86) February 8, 2023

"Зеленский позвони мне, я буду воевать за вас"

Zelensky appelle moi je fais la guerre pour toi — 🫠. (@lucaastrn) February 8, 2023

"Верратти обоср*лся от удара Малиновского. Как он нагнулся, боясь получить в лицо"

Verratti il s’est chié dessus sur la frappe de Malinovskyi.

Comment il s’est baissé, il a eu peur de la prendre en pleine gueule 😂 #TeamOM pic.twitter.com/9spccDnYjd — 💙🤍JoFaitLeMalin💙🤍 (@Jofaitlemalin) February 9, 2023

"Украина ищет оружие для защиты, а у них есть левая нога Малиновского"

L’Ukraine cherche des armes pour se défendre alors qu’ils ont le pied gauche de Malinovskyi — Masian (@MasianFcb) February 8, 2023

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Кубка Франции Марсель - ПСЖ (2:1).