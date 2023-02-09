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Гол Малиновского и празднование в стиле Роналду в матче против ПСЖ с Месси

На ISPORT доступно видео гола Руслана Малиновского в ворота ПСЖ.
Сегодня, 00:24
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отлично провел поединок 1/8 финала Кубка Франции против гранда местного футбола ПСЖ.

Именно бывший игрок Аталанты стал автором победительного гола для [[/link_local]].

Во втором тайме Малиновский оказался первым на мяче и взлет мощным выстрелом вколотил его в ворота Джиджи Доннаруммы.

Празднование Малиновского после этого гола многие фанаты расценили как троллинг над Лео Месси, ведь оно очень походило на легендарное "SIUUU" в исполнении Криштиану Роналду.

Отметим, что благодаря этому голу Марсель прошёл в четвертьфинал турнира. Для Малиновского этот гол стал вторым в составе Марселя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

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Гол Малиновского и празднование в стиле Роналду в матче против ПСЖ с Месси
Гол Малиновского и празднование в стиле Роналду в матче против ПСЖ с Месси

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