Гол Малиновского и празднование в стиле Роналду в матче против ПСЖ с Месси

На ISPORT доступно видео гола Руслана Малиновского в ворота ПСЖ.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отлично провел поединок 1/8 финала Кубка Франции против гранда местного футбола ПСЖ.

Именно бывший игрок Аталанты стал автором победительного гола для [[/link_local]].

Во втором тайме Малиновский оказался первым на мяче и взлет мощным выстрелом вколотил его в ворота Джиджи Доннаруммы.

Празднование Малиновского после этого гола многие фанаты расценили как троллинг над Лео Месси, ведь оно очень походило на легендарное "SIUUU" в исполнении Криштиану Роналду.

Отметим, что благодаря этому голу Марсель прошёл в четвертьфинал турнира. Для Малиновского этот гол стал вторым в составе Марселя.