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Аль-Ахли - Реал 1:4: обзор матча и результат игры 08.02.2023

Андрей Лунин помог "бланкос" выйти в финал турнира, где он может выиграть новый для себя трофей.
Сегодня, 23:15
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В среду, 8 февраля, в Рабате на Стад Мулай Абдула состоялся полуфинальный матч клубного чемпионата мира между египетским Аль-Ахли и мадридским Реалом.

Из-за недавней травмы Тибо Куртуа, свое второе подряд появление в стартовом составе получил Андрей Лунин.

За несколько минут до конца первого тайма Винисиус обокрал защитника возле штрафной египтян, перекинул выбежавшего вратаря, подарив лидерство испанцам. Сразу после перерыва бразилец мог оформить дубль, но он не смог переиграть вратаря. Зато первым на мяче оказался Федерико Вальверде, удвоивший преимущество Реала.

В середине второй половины Аль-Ахли отыграл один мяч, реализовав пенальти (Лунин, к сожалению, оказался бессилен). Под занавес встречи Лука Модрич получил возможность ответить своим 11-метровым, но хорват не смог переиграть голкипера, оставив интригу живой.

Вопрос о победителе встречи все же снял Родриго, который на пару с Дани Себальосом организовал красивую комбинацию с последующим голом бразильца с близкой дистанции.

Окончательный счет установил молодой Серхио Аррибас, заменивший Винисиуса. Выйдя на 90+8 минуте, 21-летний испанец сразу же забил гол, чем повеселил Карло Анчелотти.

В финале Реал встретится с саудовским Аль-Хилялем, который днем ранее в не менее результативном матче обыграл бразильский Фламенго. Финал состоится в субботу, 11 февраля. Начало встречи - 21:00 по киевскому времени.

Статистика матча Аль-Ахли - Реал полуфинала клубного чемпионата мира

Аль-Ахли - Реал 1:4
Голы: Маалул, 65 (пен.) - Винисиус, 42, Вальверде, 46, Родриго, 90+2, Аррибас, 90+8.

Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 13 - 18
Удары в створ: 5 - 11
Фолы: 10 - 6
Атаки: 76 - 147

Аль-Ахли: Эль-Шенави - Метвали, Маалул, Абдельмонем, Хани - Абделькадер, Эль Шахат (Мохамед, 75), Дьенг (Фатхи, 61), Эль Солиа, Афша (Кахраба) - Шериф (Тау, 61).

Реал: Лунин - Начо, Рюдигер, Алаба, Камавинга - Модрич (Одриосола, 90+5), Чуамени, Кроос (Себальос, 77) - Вальверде, Родриго (Мариано, 90+5), Винисиус (Аррибас, 90+8).

Предупреждения: Абдельмонем - Чуамени.

На 87-й минуте Модрич не реализовал пенальти (вратарь).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-ахли Реал Мадрид клубный чемпионат мира

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