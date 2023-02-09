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Марсель - ПСЖ 2:1 видео голов и лучших моментов матча 08.02.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты кубкового противостояния.
Сегодня, 09:40
Марсель победил ПСЖ / twitter.com/OM_Officiel
Марсель победил ПСЖ / twitter.com/OM_Officiel

В среду, 8 февраля, Марсель принимал на своем поле ПСЖ в рамках 1/8 финала Кубка Франции.

Подопечные Игора Тудора сумели одолеть лидера французского футбола и добыть путевку в четвертьфинал турнира благодаря победному голу украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Марсель вышел вперед по истечении получаса игры, когда Алексис Санчес реализовал пенальти, назначенный за фол Серхио Рамоса. Однако перед перерывом тот же испанец сумел реабилитироваться и сравнял счет, замкнув подачу с углового.

Победный для провансальцев гол на 57-й минуте на свой счет записал Малиновский. Украинский хавбек с линии штрафной роскошным пушечным ударом вколотил мяч в сетку ворот.

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Вашему вниманию видео всех голов матча Марсель - ПСЖ в 1/8 финала Кубка Франции:

Марсель - ПСЖ 2:1

Голы: Санчес, 31 (пен), Малиновский, 57 - Рамос, 45+2

Марсель: Лопес - Мбемба, Жиго, Колашинац (Каборе, 63) - Клосс, Ронжье, Верету, Юндер (Унахи, 85) - Малиновский, Гендузи - Санчес (Витинья Оливейра, 90).

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Рамос, Маркиньос, Мендеш - Данилу (Заир-Эмри, 63) - Ф. Руис, Верратти (Солер, 76) - Витинья Феррейра (Экетике, 63) - Месси, Неймар.

Предупреждения: Гендузи, Мбемба - Мендеш

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