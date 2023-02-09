Марсель - ПСЖ 2:1 видео голов и лучших моментов матча 08.02.2023

В среду, 8 февраля, Марсель принимал на своем поле ПСЖ в рамках 1/8 финала Кубка Франции.

Подопечные Игора Тудора сумели одолеть лидера французского футбола и добыть путевку в четвертьфинал турнира благодаря победному голу украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Марсель вышел вперед по истечении получаса игры, когда Алексис Санчес реализовал пенальти, назначенный за фол Серхио Рамоса. Однако перед перерывом тот же испанец сумел реабилитироваться и сравнял счет, замкнув подачу с углового.

Победный для провансальцев гол на 57-й минуте на свой счет записал Малиновский. Украинский хавбек с линии штрафной роскошным пушечным ударом вколотил мяч в сетку ворот.

Читай также: Гол Малиновского и празднование в стиле Роналду в матче против ПСЖ с Месси

Вашему вниманию видео всех голов матча Марсель - ПСЖ в 1/8 финала Кубка Франции:

Марсель - ПСЖ 2:1

Голы: Санчес, 31 (пен), Малиновский, 57 - Рамос, 45+2

Марсель: Лопес - Мбемба, Жиго, Колашинац (Каборе, 63) - Клосс, Ронжье, Верету, Юндер (Унахи, 85) - Малиновский, Гендузи - Санчес (Витинья Оливейра, 90).

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Рамос, Маркиньос, Мендеш - Данилу (Заир-Эмри, 63) - Ф. Руис, Верратти (Солер, 76) - Витинья Феррейра (Экетике, 63) - Месси, Неймар.

Предупреждения: Гендузи, Мбемба - Мендеш