Марсель - ПСЖ: обзор и результат матча кубка Франции 08.02.2023

В рамках 1/8 финала Кубка Франции Марсель встретился с ПСЖ.

Сразу в первом тайме коллектив Игора Тудора захватил инициативу, что вылилось в забитый мяч. На 31 минуте Серхио Рамос "привез" пенальти, который реализовал Алексис Санчес.

Еще до перерыва испанец исправил свою ошибку. Центрбэк сравнял счет после чего команды ушли в подтрибунные помещения.

Во второй 45-минутки провансальцы продолжили давить. Впрочем, этот отрезок матча уже был не таким богатым на события.

Хотя один эпизод все же выделился. На 57 минуте Руслан Малиновский поймал мяч на удобной высоте и отправил его в девятку без шансов для вратаря. Именно этот гол и принес Марселю победу и проход в четвертьфинал

Статистика матча чемпионата Франции Марсель - ПСЖ

Марсель - ПСЖ 2:1

Голы: Санчес, 31 (пен), Малиновский, 58 - Рамос, 45+2

Владение мячем: 44% - 56%

Удары: 15 - 8

Удары в створ: 8 - 3

Атаки: 120 - 112

Марсель: Лопес - Мбемба, Жиго, Колашинац (Каборе, 63) - Клосс, Ронжье, Верету, Юндер (Унахи, 85) - Малиновский, Гендузи - Санчес (Витинья Оливейра, 90).

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Рамос, Маркиньос, Мендеш - Данилу (Заир-Эмри, 63) - Ф. Руис, Верратти (Солер, 76) - Витинья Феррейра (Экетике, 63) - Месси, Неймар.

Предупреждения: Гендузи, Мбемба - Мендеш