Коламбус выменял нападающего Сиэтла

Канадец присоединился к третьей команде в течение года.
Сегодня, 13:21       Автор: Антон Федорцив
Мэйсон Марчмент / Getty Images
Мэйсон Марчмент / Getty Images

Вингер Мэйсон Марчмент покинул Сиэтл. Коламбус выменял нападающего из рядов Кракен, сообщает официальный сайт клуба.

Блю Джекетс отдали бывшей команде канадца выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2026 и выбор во 2-м раунде драфта 2027 года. Марчмент провел в Сиэтле всего полгода. Летом Кракен выменяли его у Далласа.

В этом сезоне Марчмент провел 29 поединков в регулярке НХЛ. В активе вингера 4 шайбы и 9 результативных передач. Контракт канадца действует до конца кампании.

