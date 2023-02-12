Реал обошел Барселону по количеству трофеев

В воскресенье, 11 февраля, состоялся финальный поединок клубного чемпионата мира, в котором играли Реал и Аль-Хиляль. Победителем встречи стал мадридский клуб, который обыграл соперника со счетом - 5:3.

После данной победы Реал заполучил 99 трофей в своей истории.

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Примечательно, что по данному показателю "сливочные" превзошли Барселону, у которой 98 кубков.

Отметим, что среди 99 титулов Реала - 68 национальных и 31 международный. Что касается каталонского клуба, то у них 76 трофеев на внутренней арене и 22 - на международной.

На ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Реал - Аль-Хиляль.