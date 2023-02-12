Реал обошел Барселону по количеству трофеев
Мадридский клуб выиграл клубный чемпионат мира.
В воскресенье, 11 февраля, состоялся финальный поединок клубного чемпионата мира, в котором играли Реал и Аль-Хиляль. Победителем встречи стал мадридский клуб, который обыграл соперника со счетом - 5:3.
После данной победы Реал заполучил 99 трофей в своей истории.
Читай также: Лунин - первый украинец, который выиграл клубный чемпионат мира и играл на турнире
Примечательно, что по данному показателю "сливочные" превзошли Барселону, у которой 98 кубков.
Отметим, что среди 99 титулов Реала - 68 национальных и 31 международный. Что касается каталонского клуба, то у них 76 трофеев на внутренней арене и 22 - на международной.
На ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Реал - Аль-Хиляль.