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Лунин - первый украинец, который выиграл клубный чемпионат мира и играл на турнире

Андрей Лунин вошел в историю украинского футбола.
Сегодня, 07:41
Андрей Лунин с женой / instagram.com/lunin_andrey
Андрей Лунин с женой / instagram.com/lunin_andrey

В воскресенье, 11 февраля, состоялся финальный поединок клубного чемпионата мира, в котором играли Реал и Аль-Хиляль. Победителем встречи стал мадридский клуб, который обыграл соперника со счетом - 5:3.

В составе испанского гранда на поле весь поединок провел украинский голкипер Андрей Лунин. 

Примечательно, что Лунин - первый украинский футболист, который одержал победу на клубном ЧМ и участвовал в матчах турнира.

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В 2009-м году Дмитрий Чигринский выиграл трофей в составе Барселоны, но не провел на поле ни одной минуты.

Отметим, что Лунин отыграл все 90 минут в обоих матчах - полуфинальном против Аль-Ахли (4:1) и финальном против Аль-Хилаля (5:3).

На ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Реал - Аль-Хиляль.


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