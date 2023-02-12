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Реал Мадрид - Аль-Хиляль 5:3: видео голов и обзор матча клубного чемпионата мира 11.02.2023

Вашему вниманию лучшие моменты финала турнира.
Сегодня, 00:07
Реал Мадрид
Реал Мадрид

В рамках финала клубного ЧМ-2023 Реал победил Аль-Хиляль со счетом 5:3.

Для мадридцев это оказался достаточно трудный матч, но на классе коллектив Карло Анчелотти добыл победу на классе.

Голами в составе "сливочных" отметились Винисиус Жуниор, Карим Бензема и Федерико Вальверде. За Аль-Хиляль забивали Мусса Марега и Лусиано Вьетто.

Видео голов и обзор матча Реал Мадрид - Аль-Хиляль

Напомним, на нашем сайте доступен список лучших игроков клубного чемпионата мира.


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