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Винисиус стал лучшим игроком клубного ЧМ

Бразилец проявил себя с хорошей стороны на победном турнире для Реала.
Вчера, 23:32
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор

В рамках финала КЧМ-2023 Реал победил Аль-Хиляль.

После поединка были определенны лучшие игроки прошедшего турнира.

Золотой мяч клубного чемпионата мира получил Винисиус Жуниор, серебрянный матч Федерико Вальверде, а бронзовый мяч Лусиано Вьетто.

Лучшие игроки клубного ЧМ-2023

  • Винисиус Жуниор (Реал)
  • Федерико Вальверде (Реал)
  • Лусиано Вьетто (Аль-Хиляль)

Напомним, на нашем сайте доступны результаты всех матчей клубного чемпионата мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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