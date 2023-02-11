Винисиус стал лучшим игроком клубного ЧМ
Бразилец проявил себя с хорошей стороны на победном турнире для Реала.
В рамках финала КЧМ-2023 Реал победил Аль-Хиляль.
После поединка были определенны лучшие игроки прошедшего турнира.
Золотой мяч клубного чемпионата мира получил Винисиус Жуниор, серебрянный матч Федерико Вальверде, а бронзовый мяч Лусиано Вьетто.
Лучшие игроки клубного ЧМ-2023
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Федерико Вальверде (Реал)
- Лусиано Вьетто (Аль-Хиляль)
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