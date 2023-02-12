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Страсбур Соболя проиграл Лиллю

Украинец появился на поле во втором тайме.
Сегодня, 18:14
Лилль
Лилль

В рамках 23 тура чемпионата Франции Страсбур встретился с Лиллем.

Коллектив украинца Эдуарда Соболя в очередной раз проиграл своему оппоненту. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу Лилля.

В составе "догов" дублем отметился Джонатан Дэвид. Что касается Соболя, то он вышел на поле на 63 минуте и не помог своей команде исправить ситуацию.

На данный момент Страсбур занимает 17 место в Лиге 1. На их счету 18 набранных пунктов в 23 матчах.

Лилль - Страсбур 2:0

Голы: Дэвид, 23, 29.

Лилль: Шевалье, Джало, Фонте, Диаките, Веа (Гудмундссон, 87), Андре, Гомес (Нум 90+3), Кабелла, Жегрова (Виржиниус, 73), Бамба (Гомеш, 73), Дэвид (Байо, 90+3)

Страсбур: Зельс, Ле Маршан, Перрен, Дукуре, Сансон (Жан, 87), Гамейро (Нордин Кандиль, 80), Гильбер (Дагба, 63), Лиенар, Прцич (Соболь, 63), Сиссоко, Диалло

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Лига 1 Страсбур

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