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Ювентус - Фиорентина 1:0 обзор матча и результат игры 12.02.2023

Видеоповторы сыграли в пользу как флорентийцев, так и туринцев.
Вчера, 21:41
Ювентус победил Фиорентину / Getty Images
Ювентус победил Фиорентину / Getty Images

В воскресенье, 12 февраля, Ювентус в рамках 22-го тура итальянской Серии А принимал на своем поле Фиорентину.

Команда Массимилиано Аллегри одержала победу с минимальным перевесом благодаря результативному удару Адриена Рабио. На 34-й минуте поединка француз головой переправил мяч в ворот после передачи Анхеля Ди Марии.

Источник: Getty Images

По истечении часа игры Душан Влахович мог увеличивать преимущество туринцев, но его гол из-за офсайда был отменен с помощью системы VAR.

Под конец матча флорентийцы могли избежать поражения, однако забитый мяч Гаэтано Кастровили также был аннулирован после просмотра видеоповтора из-за положения вне игры.

Источник: Getty Images

На данный момент Ювентус с 29 очками занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. Фиорентина, имея в своем 24 балла, находится на 14-й позиции.

Статистика матча Ювентус - Фиорентина 22-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Фиорентина 1:0

Гол: Рабио, 34

Владение мячом: 44% - 56%
Удары (в створ): 7(3) – 11(2)
Атаки: 73 - 125

Ювентус: Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Куадрадо, Локателли, Рабио, Костич, Влахович (Кен 65), Ди Мария (Фаджоли 76), Кьеза (Паредес 83)

Фиорентина: Терраччьяно, Додо (Терзич 80),   Миленкович, Раньери, Бираги, Данкан (Кастровилли 61), Амрабат, Бонавентура (Сапонара 80), Гонсалес (Кабрал 80), Куаме, Иконе (Йович 65)

Предупреждения: Рабио, 2, Сандро, 19, Бремер, 85, Костич, 88, Кен, 90+4 - Данкан, 31, Бонавентура, 48

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус фиорентина чемпионат Италии Серия А

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