В этот раз никаких шуток.

Илон Маск может стать новым владельцем Манчестер Юнайтед, пишет Daily Mail.

Напомним, что семья Глейзеров, владеющая клубом, готова продать его или же рассмотреть варианты со сторонними инвесторами.

Глава Tesla и SpaceX следит за ситуацией вокруг МЮ, в течение недели должен закончиться "мягкий" дедлайн по поводу покупки клуба.

Интересно, что ранее Маск уже заявляв о своем намерении купить "дьяволов", однако позднее признался, что просто пошутил.