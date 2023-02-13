iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Маск может стать новым владельцем Манчестер Юнайтед

В этот раз никаких шуток.
Сегодня, 17:37
Илон Маск / Getty Images
Илон Маск / Getty Images

Илон Маск может стать новым владельцем Манчестер Юнайтед, пишет Daily Mail.

Напомним, что семья Глейзеров, владеющая клубом, готова продать его или же рассмотреть варианты со сторонними инвесторами.

Глава Tesla и SpaceX следит за ситуацией вокруг МЮ, в течение недели должен закончиться "мягкий" дедлайн по поводу покупки клуба.

Интересно, что ранее Маск уже заявляв о своем намерении купить "дьяволов", однако позднее признался, что просто пошутил.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Илон Маск

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед дожал на выезде Лидс Манчестер Юнайтед дожал на выезде Лидс
Де Хеа побил сразу несколько рекордов Манчестер Юнайтед и АПЛ в матче против Лидса Де Хеа побил сразу несколько рекордов Манчестер Юнайтед и АПЛ в матче против Лидса
Челси навяжет борьбу Манчестер Юнайтед в гонке за ключевого игрока Наполи Челси навяжет борьбу Манчестер Юнайтед в гонке за ключевого игрока Наполи
Манчестер Юнайтед готов выкупить у Баварии Забитцера Манчестер Юнайтед готов выкупить у Баварии Забитцера
Помочь журналистам

Видео

Выхрист - Перо: Видео нокаута
Выхрист - Перо: Видео нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Формула 119:32
Формула 1: Болиды 2023 года. В Макларен вернули классические цвета
Европа19:31
Экс-футболист сборной Турции завершил карьеру после единственного матча за последний клуб
Европа19:09
Комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил на поддержку Украины
Футбол19:03
ФИФА объявила список номинантов в символическую сборную года
Автоспорт18:40
ФИА внесла поправки в правила касательно пилотов из стран-террористов
Украина18:32
Прокуратура требует отстранить от должности Павелка и генерального секретаря УАФ Записоцкого
Европа17:55
В Бельгии во время матча погиб 25-летний голкипер
Европа17:40
Участник Евро-2020 сделал камингаут
Европа17:37
Маск может стать новым владельцем Манчестер Юнайтед
Украина16:58
У игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK