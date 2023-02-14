iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Легенды должны оставаться в Реале": клуб пытается продлить Бензема

Где-то улыбается Перес.
Сегодня, 15:34
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти высказался по поводу попыток клуба продлить контракт с Каримом Бензема.

Текущее соглашение футболиста со "сливочными" действует до лета 2023 года, и Реал уже занимается поисками замены, но и продлить Карима они не против.

Карло Анчелотти, комментируя сложившуюся ситуацию, практически назвал французского нападющего легендой Реала.

"Я не знаю, продлил он контракт или нет, но легенды этого клуба должны остаться в мадридском Реале", – передает слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, что Карим Бензема присоединился к Реалу в 2009 году за 35 млн евро. С тех пор француз провел 627 матчей, в которых отличился 337 раз.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Реал Мадрид

Статьи по теме

Лунин снова появится в стартовом составе Реала Лунин снова появится в стартовом составе Реала
Реал намерен отыскать летом замену Бензема Реал намерен отыскать летом замену Бензема
Кроос обновил свой же рекорд по количеству побед на клубном чемпионате мира Кроос обновил свой же рекорд по количеству побед на клубном чемпионате мира
Леау организовал аукцион в помощь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии Леау организовал аукцион в помощь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Эвертон: Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Ливерпуль - Эвертон: Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа17:24
Леау организовал аукцион в помощь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии
Европа17:18
Рамос назвал причину перехода в ПСЖ
Европа16:55
Гвардиола принес официальные извинения Джеррарду
Европа16:51
Лунин снова появится в стартовом составе Реала
Европа16:01
Пике назвал Месси лучшим игроком мира прямо сейчас
Европа15:34
"Легенды должны оставаться в Реале": клуб пытается продлить Бензема
Европа14:46
Мундиаль, трофеи, деньги или разборки: Карикатурист посвятил мультик топ-футболистам на День святого Валентина
Бокс14:40
Чехия будет бойкотировать чемпионат мира по боксу
Бокс14:26
Инсайдер сообщил дату боя Ломаченко - Хэйни
Украина13:56
Футболист Миная отреагировал на драку с игроками российского клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK