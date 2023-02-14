"Легенды должны оставаться в Реале": клуб пытается продлить Бензема

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти высказался по поводу попыток клуба продлить контракт с Каримом Бензема.

Текущее соглашение футболиста со "сливочными" действует до лета 2023 года, и Реал уже занимается поисками замены, но и продлить Карима они не против.

Карло Анчелотти, комментируя сложившуюся ситуацию, практически назвал французского нападющего легендой Реала.

"Я не знаю, продлил он контракт или нет, но легенды этого клуба должны остаться в мадридском Реале", – передает слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, что Карим Бензема присоединился к Реалу в 2009 году за 35 млн евро. С тех пор француз провел 627 матчей, в которых отличился 337 раз.