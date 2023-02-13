Реал намерен отыскать летом замену Бензема

Мадридский Реал считает, что ключевой целью летней трансферной кампании должны стать поиски замены Кариму Бензема, сообщает ESPN.

Француз сыграл лишь в 12 из 20 матчсей в этом сезоне из-за травм, к тому же обладатель Золотого мяча уже немолод, в декабре ему исполнилось 35 лет.

Единственная замена Кариму сейчас - Мариано Диас, который уже точно покинет клуб летом 2023 года. Потому клубу необходим еще один форвард уже сейчас.

Среди главных претендентов на месте в Реале находятся Ришарлисон и Душан Влахович. Серб может стать более дешевый альтернативой из-за многочисленных проблем Ювентуса, однако за ним уже наблюдает Манчестер Юнайтед.

Также Реал намерен купить игроков, чтобы те составили конкуренцию Федерико Вальверде и Родриго. Среди основных вариантов - Кингсли Коман.

Напомним, что ранее тренер "сличвочных" Карло Анчелотти четко очертил свою позицию по поводу своего будущего в клубе.