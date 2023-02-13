iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал намерен отыскать летом замену Бензема

Ришарлисон и Влахович - главные претенденты.
Сегодня, 20:06
Ришарлисон / Getty Images
Ришарлисон / Getty Images

Мадридский Реал считает, что ключевой целью летней трансферной кампании должны стать поиски замены Кариму Бензема, сообщает ESPN.

Француз сыграл лишь в 12 из 20 матчсей в этом сезоне из-за травм, к тому же обладатель Золотого мяча уже немолод, в декабре ему исполнилось 35 лет.

Единственная замена Кариму сейчас - Мариано Диас, который уже точно покинет клуб летом 2023 года. Потому клубу необходим еще один форвард уже сейчас.

Среди главных претендентов на месте в Реале находятся Ришарлисон и Душан Влахович. Серб может стать более дешевый альтернативой из-за многочисленных проблем Ювентуса, однако за ним уже наблюдает Манчестер Юнайтед.

Также Реал намерен купить игроков, чтобы те составили конкуренцию Федерико Вальверде и Родриго. Среди основных вариантов - Кингсли Коман.

Напомним, что ранее тренер "сличвочных" Карло Анчелотти четко очертил свою позицию по поводу своего будущего в клубе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Реал Мадрид ришарлисон Душан Влахович

Статьи по теме

Кроос обновил свой же рекорд по количеству побед на клубном чемпионате мира Кроос обновил свой же рекорд по количеству побед на клубном чемпионате мира
Винисиус стал лучшим игроком клубного ЧМ Винисиус стал лучшим игроком клубного ЧМ
Реал оказался сильнее Аль-Хиляля в голевой перестрелке и выиграл КЧМ Реал оказался сильнее Аль-Хиляля в голевой перестрелке и выиграл КЧМ
Лунин будет защищать ворота Реала в финале Клубного чемпионата мира Лунин будет защищать ворота Реала в финале Клубного чемпионата мира
Помочь журналистам

Видео

Выхрист - Перо: Видео нокаута
Выхрист - Перо: Видео нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа21:56
Нагельсманн: Шансы в нашей с ПСЖ паре равны
Формула 121:48
Формула 1: Болиды 2023 года. Астон Мартин показали новое авто Фернандо Алонсо
Европа21:41
Конфликт между Альбой и Хави исчерпан
Европа21:33
Неймар: главная цель ПСЖ - победа в ЛЧ
Европа20:59
Легионер Динамо: Среди игроков клуба лучший уровень английского был у Забарного
Европа20:57
Прокуратура Барселоны отказалась выпустить Алвеса под залог
Лига Чемпионов20:16
Тренер молодежки Руха: Мы будем делать все, чтобы достойно представить страну
Европа20:06
Реал намерен отыскать летом замену Бензема
Европа19:31
Экс-игрок сборной Турции завершил карьеру после дебютной игры за последний клуб
Европа19:09
Комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил на поддержку Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK