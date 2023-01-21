Влахович летом сменит клубную прописку

Душан Влахович может покинуть Ювентус уже зимой, но, скорее всего, трансфер игрока состоится лиш летом, пишет 90Min.

Туринцы не собирались расставаться со своим нападающим, однако наказание за финансовые махинации и снятие очков сильно изменило планы.

Ювентус откатился на 10 место, и команде придется совершить почти невозможное, чтобы в следующем сезоне играть в Лиге Чемпионов.

Именно этот турнир интересует сербского форварда, а Ювентус, понимая ситуацию, не будет удерживать игрока. Единственное, туринцы намерены хотя бы отбить вложенные в него средства. Напомним, что за Влаховича заплатили 70 млн евро Фиорентине.

Главным фаворитом на приобритение форварда стал, само собой, Манчестер Юнайтед, который до сих пор ищет нового основного нападающего. К тому же Влахович давно был в шорт-листе "манкунианцев", да и Тен Хагу он нравится.

Однако, учитывая, что топовые форварды сейчас редкость на рынке, МЮ придется побороться с Челси, Арсеналом, ПСЖ и Баварией.