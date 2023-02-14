Лунин снова появится в стартовом составе Реала

Во время пресс-конференции перед матчем 21-го тура Ла Лиги, в рамках которого Реал примет Эльче, Карло Анчелотти потвердил, что Куртуа пропустит эту встречу.

А это означает, что Андрей Лунин снова попадет в стартовый состав "сливочных". Из-за травмы бельгийца украинец защищал ворота Реала в матче против Мальорки и на клубном ЧМ.

Всего у Лунина 10 игр за Реал в этом сезоне и 9 пропущенных мячей. В трех матчах украинец сумел оставить ворота "сухими".

Также, кроме Куртуа, своей команде не сможет помочь Тони Кроос, зато в строй вернулись Лукас Васкес и Эдер Милитао.

Напомним, что мадридский Реал занимает вторую позицию в турнирной таблице, отставая от Барселоны на 11 очков, но имея матч в запасе.