Реал не будет делать публичных заявлений по поводу скандала с Барселоной

В Мадриде даже не верят, что каталонцев накажут.

Мадридский Реал не будет делать никаких публичных заявлений по поводу судейского скандала с Барселоной, однако у клуба есть свое мнение на этот счет, пишет Marca.

Напомним, что стало известно, что Барселона в течение некоторого времени платила вице-президенту судейского комитета. Стороны заявляют, что оплата была за консультации по поводу судейства и молодых игроков.

Однако же в Мадриде теперь убеждены, что этот скандал демонстрирует пристрастность испанских судей. Реал неоднократно замечал непоследовательные решения судейского комитета.

Речь идет, например, о периоде с 2016 по 2018 года, когда Барселона не получила ни одного пенальти в свои ворота в течение 78 матчей.

"Реал предпочитает не высказываться по этому вопросу – по крайней мере, на данный момент. Клуб полагает, что никак не связан со сложившейся ситуацией, хотя понимает, что страдал от некоторых решений арбитров. Время либо дает, либо отнимает причины для подозрений. В данном случае оно их нам дало", – сказал источник в Мадриде.

Мадридцы не будут делать никаких публичных заялвений исключительно из уважения к Барселоне и другим испанским судьям, однако клуб внимательно следить за ситуацией. Несмотря на то, что это может стать крупнейшим скандалом в испанском футболе, в Мадриде не верят, что каталонцы получат какие-то серьезные санкции.