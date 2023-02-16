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Барселоне грозит исключение из Ла Лиги

Большой скандал в Испании набирает обороты.
Сегодня, 12:55
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Стали известны новые детали судейского скандала в Испании с участием Барселоны, клубу грозят серьезные санкции, сообщает La Sexta.

Оказалось, что каталонский клуб заплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре около полутора миллионов евро с 2016 по 2018 год.

Чиновник заявил, что лишь оказывал консультационные услуги, а Барселона уточнила, что покупала у Негрейры отчеты о судействе и молодых игроках.

Ранее сообщалось, что каталонцы выплатили Негрейре около 5 млн евро, начиная с 2003 года. В определенный период времени 95% оборота компании Dasnil 95, которая принадлежит чиновнику, составляли платежи от Барселоны.

Если эти действия каталонцев признают коррупцией, то клубу грозят штрафы, лишение очков и даже исключение из Ла Лиги.

Барселона, комментируя ситуация, заявила, что подаст в суд на любого, кто нанесет ущерб имиджу клуба возможными инсинуациями, которые могут возникнуть в результате публикации этой информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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