Барселоне грозит исключение из Ла Лиги
Стали известны новые детали судейского скандала в Испании с участием Барселоны, клубу грозят серьезные санкции, сообщает La Sexta.
Оказалось, что каталонский клуб заплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре около полутора миллионов евро с 2016 по 2018 год.
Чиновник заявил, что лишь оказывал консультационные услуги, а Барселона уточнила, что покупала у Негрейры отчеты о судействе и молодых игроках.
Ранее сообщалось, что каталонцы выплатили Негрейре около 5 млн евро, начиная с 2003 года. В определенный период времени 95% оборота компании Dasnil 95, которая принадлежит чиновнику, составляли платежи от Барселоны.
Если эти действия каталонцев признают коррупцией, то клубу грозят штрафы, лишение очков и даже исключение из Ла Лиги.
Барселона, комментируя ситуация, заявила, что подаст в суд на любого, кто нанесет ущерб имиджу клуба возможными инсинуациями, которые могут возникнуть в результате публикации этой информации.