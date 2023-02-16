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Совладелец Финикса готовит предложение о покупке Тоттенхэма

Вырвать клуб из лап Леви будет непросто.
Сегодня, 16:27
Дэниэл Леви / Getty Images
Дэниэл Леви / Getty Images

Ирано-американский бизнесмен и совладелец клуба НБА Финикс Санз Джам Наджафи готовит предложение о покупке Тоттенхэма, сообщает ВВС.

В данный момент Наджафи работает с консорциумом инвесторов, чтобы купить "шпор" за 3.1 млрд фунтов. Пока еще предложение не было подано.

При этом отмечается, что текущий владелец клуба Джо Льюис и председатель совета директоров Дэниэл Леви не собираются продавать Тоттенхэм. Более того, они нацелены на долгосрочное сотрудничество.

Интересно, что в январе 2023 года болельщики Тоттенхэма провели акцию, в которой призвали руководство к большим интвестициям в клуб. Также фанатская организация призвала директоров внести ясность по поводу перспектив "шпор".

Леви в свою очередь ответил тем, что фанатам не стоит смотреть на другие клубы, ведь у некоторых из них есть возможность "искажать рынок".

Отметим, что с 2019 года руководство Тоттенхэма инвестировало в клуб около 500 млн фунтов. При этом Челси только в январе потратил 288 млн фунтов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм

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