Боруссия представила эксклюзивную форму, посвященную истории города

Дортмуднская Боруссия всегда умела кретивить, теперь "шмели" представили эксклюзивную форму, посвященную промышленной истории города.

Полностью черная форма с принтом, напоминающим уголь, и шрифты цвета стали - в таких футболках Боруссия выйдет на матч против Герты, который состоится 19 февраля.

Источник: bvb.de

Источник: bvb.de

Источник: bvb.de

"Уголь и сталь исчезли. Но этот город никогда не забудет людей того времени. Огонь, который разжег их энтузиазм в отношении Боруссии, разгорается снова", – говорится на официальном сайте.

С середины XIX века Дортмунд был одним из главвных индустриальных городов Германии благодаря доычи угля и сталеварению. Но последнюю угольную шахту города закрыли еще в 1987 году.